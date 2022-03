SOLIDARNIZUKRAINĄ

Mówimy stanowcze NIE! agresji ze strony Rosji i solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi ze wschodu. W związku z powyższym uruchomiliśmy zbiórki zarówno rzeczowe, finansowe, jak i zbiórkę krwi.

Wyrażając podziw wobec niezłomnej postawy Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załenskiego oraz wszystkich bohaterów Ukrainy również pragniemy pomagać uchodźcom w miarę naszych możliwości. Fundacja AWF Warszawa od 28 lutego uruchomiła zbiórkę funduszy na wsparcie działań na rzecz Ukrainy. Fundusze prosimy przekazywać na konto PKO BP 59 1020 1026 0000 1202 0509 0719 z dopiskiem „UKRAINA” będą one bezpośrednio kierowane na wsparcie uchodźcom oraz ich rodzin.

AWF Warszawa pomógł również w organizacji zbiórki dla szpitala polowego na Ukrainie. Była to całkowicie oddolna inicjatywa pracowników, którzy pracują w jednym z podmiotów leczniczych w Warszawie (w szczególności lekarzy z Ukrainy), którzy zawiozą te rzeczy do Ukrainy do konkretnego szpitala polowego.

Kolejną zbiórkę jaką postanowiliśmy wesprzeć jest zbiórka organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, który ma możliwość bezpośredniej pomocy poszkodowanym na terenie Ukrainy. Zbiórka wystartowała od 1 marca w pok. 27 w holu budynku głównego AWF Warszawa. Rzeczy można przynosić w godzinach 08:00-14:00.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zakwaterowania uchodźców na terenie Polski, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie postanowiła przeznaczyć ponad 140 miejsc noclegowych na terenach swoich akademików w Warszawie i Białej Podlaskiej oraz w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w Pięknej Górze koło Giżycka. Na miejscu nasi Goście otrzymują niezbędną pomoc zarówno psychologiczną, jak i prawną przy dokonywaniu niezbędnych formalności z urzędami w Polsce. Cała społeczność akademicka pragnąc zapewnić nie tylko zakwaterowanie, lecz również ciepły posiłek, czy przedmioty codziennego użytku włączyła się w działania pomocowe . Każda osoba chcąc wesprzeć naszych Gości może przynosić rzeczy do pok. 27 w holu Budynku Głównego, bądź skontaktować się z Panią Mileną Bochenek (tel. 511 571 445) w celu otrzymania informacji o konkretnych potrzebach dla naszych Gości.

Kolejną akcją jaką zorganizujemy już 7 marca będzie zbiórka krwi dla Ukrainy. Zapraszamy wszystkich krwiodawców na dziedziniec przed budynkiem głównym AWF Warszawa w godzinach 09:00-14:00. Inicjatywa ta powstała przy współpracy Uczelnianej Rada Samorządu Studenckiego AWF Warszawa z Komisją Uczelni Wychowania Fizycznego i Konferencją Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego. Zjednoczone Akademie Wychowania Fizycznego dołożą wszelkich starań by pomóc obywatelom Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące wesprzeć akcje organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zwłaszcza w tych trudnych chwilach ważna jest ta bezinteresowna pomoc, którą widzimy w ostatnich dniach w całej Polsce. Serce się raduje, kiedy widzimy, jak wiele mamy w Polsce osób dobrej woli pomagających naszym sąsiadom.